Во Всеволожске отметили день студента

В минувшую субботу, 26 января, во Всеволожском агропромышленном техникуме праздновали День российского студенчества или Татьянин день.

Перед началом развлекательной программы ребята могли поиграть в настольные игры и сфотографироваться в специальной фотозоне. Творческую часть мероприятия открыл шоу-балет «Миллениум» под руководством Евгении Абдюшевой.

Глава районной администрации Андрей Низовский приехал поздравить виновников торжества:

– День студента – это одно из самых ярких и молодежных мероприятий. В этом году мы решили не изменять сложившейся традиции и организовать для вас веселый праздник. Желаю вам больших успехов в учебе и в жизни!

Самые активные ребята могли побороться за титул «СтудМИСТЕРА» и «СтудМИСС». Организаторы приготовили для студентов непростые задания: самопрезентация; «Что под микроскопом?» – ребята должны были угадать, какой предмет изображен на фотографии под многократным увеличением. Одно из заданий было танцевальным, конкурсанты разделились на пары и попытались продемонстрировать танцы разных стилей.

Победу в конкурсе одержали Иван Захаров и Евгения Абдюшева, которые учатся в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете и активно посещают Всеволожский молодежный центр «Альфа».

Екатерина КОРОЛЕВА