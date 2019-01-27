У «Разорванного кольца» отметили полное снятие блокады

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады природа приготовила участникам митинга у «Разорванного кольца» и марафонцам настоящий сюрприз. Стояла безветренная солнечная морозная погода, и Ладога, укрытая ледяным покровом, выглядела мирной и безмятежной. Трудно было представить, что в сороковых годах всё выглядело иначе.

Но наша память не позволяет забыть о блокаде, и каждый год у бессмертного ладожского мемориала ветераны, участники войны, дети блокады вспоминают, что пришлось пережить и какой радостью отозвалось в сердцах жителей осаждённого города известие о полном освобождении от фашистских пут. 27 января с тех пор отмечается как дата ленинградской победы.

Тема подвига ленинградцев и защитников осаждённого города звучала в выступлениях участников районного мероприятия, состоявшегося у «Разорванного кольца», который по праву считается символом прорыва блокады. Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова сказала в своём обращении ко всем, кто приехал в этот день к Ладоге:

– То, что произошло 75 лет назад, мы обязаны помнить всегда. Сегодня мы переносимся в блокаду. Стояла жесткая зима, когда блокада только началась. Люди оказались зажатыми в городе, и только с открытием Дороги жизни, появилась и надежда. Как город мог выжить в таких условиях, просто непостижимо. Подобных примеров нет в мировой истории. Город не только выжил, он дал возможность жить нам и показал всей стране и защитникам родины пример настоящего мужества.

В память о блокаде участники митинга с красными гвоздиками в руках образовали пятиконечную звезду у «Разорванного кольца», которая завершила композицию с пылающей цифрой «75».

У мемориала звучали стихи и песни военных лет, завершился митинг церемонией возложения цветов и венков.

По традиции, заложенной ровно 50 лет назад, от «Разорванного кольца» стартовал марафонский пробег, тоже юбилейный. Число его участников за пять десятилетий выросло с пяти до двух с лишним тысяч человек.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА