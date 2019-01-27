Их подвиг был незаметным

В 2017 году 19 сентября в нашей газете была опубликована статья «Врачи на передовой». В ней прозвучала просьба к землякам рассказать о своих родственниках, если они были военными медиками. На этот призыв пока отозвался только один человек: поисковик из отряда «Ингрия» Владимир Бабицкий. У Владимира Бабицкого две тёти были не простыми врачами, а специалистами, каких на весь СССР было не более 30. И участвовали они в трёх войнах. Это – родные сёстры: Екатерина Евгеньевна Бабицкая – 1893 года рождения и Ольга Евгеньевна Бабицкая – 1896 года рождения.

Сёстры милосердия

Их отец был действительным статским советником. Его звали Евгений Фаддеевич Бабицкий. По специальности – инженер путей сообщения, и его семья, в которой было пятеро детей – три девочки и два мальчика, часто переезжала с места на место.

Так, например, известно, что Екатерина Евгеньевна Бабицкая родилась в Саранске, гимназию окончила в Перми, а зубоврачебные курсы – в Петербурге. Мать у них была немкой по национальности, и после революции девушкам приходилось тщательно скрывать своё происхождение.

В 1897 году в России был открыт первый женский медицинский институт. Екатерина и Ольга – девушки передовые, сумели окончить этот институт, о чём, например, Владимир Бабицкий показал справку из семейного архива: «Совет Санкт-Петербургского женского медицинского института по произведённому на законном основании испытанию признал Бабицкую О.Е. зубным врачом, удостоверение чего дано советом института. Свидетельство на настоящем подписании с приложением печати СПб 1916 год, марта 24». Чтобы пройти испытание, девушкам пришлось пройти теоретический курс, потом отработать в качестве сестры милосердия. В военные госпитали брали девушек не моложе 21 года. В архиве семьи Владимира Бабицкого есть справка о том, что Екатерина Бабицкая «состоит на службе в Российском обществе Красного Креста и назначена сестрой милосердия в Евангелический госпиталь от 27 августа 1914 года». Есть и уникальная фотография: девушка в косынке с красным крестом и в белом фартуке стоит явно внутри католического храма с высокими сводами, а рядом расположены кровати-раскладушки, на которых лежат раненые. В подписи указано, что фото сделано в городе Вильно, в полевом лазарете Евангелического госпиталя.

Российское общество попечения о раненых и больных было создано в 1867 году. В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста. Это общество возглавила императрица Мария Федоровна лично (мать будущего царя Николая II). Под её руководством находились все общины сестёр милосердия в России, в том числе Евангелический госпиталь, который был благотворительной христианской организацией. Его отделения существовали в Санкт-Петербурге, в Москве, а во время Первой мировой войны полевой лазарет Евангелического госпиталя продвигался вслед за линией фронта. Видимо, фотография Екатерины Бабицкой возле раненых в католическом храме относится к 1915 году, когда под Вильно был осуществлён знаменитый Свенцянский прорыв. Таким образом, Екатерина Евгеньевна во время Первой мировой войны уже стала участницей боевых действий.

И она обратила на себя внимание. В архиве у Бабицких есть такой документ: «Свидетельство дано сие от управления Главного уполномоченного Российского общества Красного Креста при армии Северного фронта сестры милосердия Евангелического госпиталя Ек. Бабицкой в том, что она приказом Главнокомандующего армии и фронта от 11 мая 1915 за номером 12 13 награждена золотой нагрудной медалью на анненской ленте с надписью «За усердие». 10 июля 1915 года». Упоминания о медали «За усердие» сейчас встречаются редко и заслуживают большого внимания. Эта медаль была учреждена в царствование императора Александра I. Ею награждались только лица благородного звания за особо важные услуги, предоставленные российскому правительству. Иногда подобную медаль вручали особо талантливым артистам. В зависимости от заслуг медаль могла быть либо серебряной, либо золотой. У 22-летней Екатерины Евгеньевны медаль «За усердие» была высшего качества.

Проверочный срок работы для сестёр милосердия должен быть не менее одного года. В госпитале сестра милосердия служила под руководством главного врача и настоятельницы, которые испытывали её нравственные качества. Требования тогда были очень высокими. По окончании этого периода испытуемая подвергалась экзамену, и затем попечительский совет утверждал её в звании врача. После этого ей выдавали нагрудный значок: «Женщина-врач». Значок этот – очень красивый, червлёный, с изображённой посередине короной и двумя буквами, написанными бронзой: «Ж. В.» Такой значок долгое время хранился в архиве семьи Бабицких.

То, что Екатерина и Ольга Бабицкие выбрали специализацию зубного врача – опять-таки говорит о том, что это были очень продвинутые для своего времени девушки. Представить себе хрупких девушек с зубными элеваторами и щипцами в руках трудно, тем более что наркоз в зубоврачебной практике не применялся, врачам в военных госпиталях приходилось держать мужчин и таким образом вырывать им зубы или пломбировать, без обезболивающих и без бормашины.

Военная стоматология только зарождалась. В конце XIX века в европейских армиях появились первые зубоврачебные кабинеты, и то – при самых крупных госпиталях. Из-за нехватки квалифицированных врачей в 1907 году некий фон Зоненберг заявил в германском рейхстаге, что англичане во время Бурской войны потеряли больше солдат от болезней зубов, чем от пулевых ранений. Аналогичная картина была зафиксирована в царской армии во время русско-японской войны. Ведь, как говорится, пуля-дура, и она не выбирает: ранить солдата в живот или в лицо. А если у солдата оказалась разбита челюсть, то речь идёт не только о том, что это некрасиво, а о том, что он не может принимать пищу. Так что зубной врач на войне волей или неволей становится ещё и хирургом.

В славном отряде медиков

Тем не менее после революции уровень медицины сильно изменился, и сёстрам приходилось переучиваться. Они учились и преподавали, и оперировали в те годы.

Так получилось, что в домашнем архиве Владимира Бабицкого больше документов оказалось про старшую сестру – Екатерину Евгеньевну. Написанная её рукой автобиография свидетельствует, что военный врач 3-го ранга Е.Е. Петровская-Бабицкая с 1917 по 1919 год работала зубным врачом-ортопедом в Стоматологическом институте при Военно-медицинской академии. (Это было как раз время гражданской войны под Петербургом). С 1919 по 1924 год она работала в той же должности, только в Физико-хирургическом институте. А с 1924 по 1941 год работала научным сотрудником в Государственном травматологическом институте. Кроме того, в 1936 году она сдала государственные испытания на звание врача-стоматолога при Первом медицинском институте имени академика Павлова. В общем, трудилась очень напряжённо. Как раз к 1936 году коллектив кафедры стоматологии Военно-медицинской академии разработал упрощенный способ шинирования, модели стандартных транспортных повязок для верхней и нижней челюстей, инструкции по зубопротезированию, по оказанию первой помощи раненным в лицо и челюсти. Все элементы этой системы были проверены во время боев у оз. Хасан, у р. Халхин-Гол. Во время советско-финской войны, в 1939 году, Екатерина Евгеньевна исполняла обязанности начальника зубного кабинета в эвакогоспитале № 2011. Это было второе участие в боевых действиях в её жизни. Ольга Евгеньева за участие в советско-финской войне была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Екатерина Евгеньева с 1 января по 1 июля 1940 года была начальником ортопедического кабинета в эвакогоспитале при ЦНИИ АГИ. К началу Великой

Отечественной войны она имела 16 напечатанных научных трудов. Но при этом у неё хватало времени и на личную жизнь. Она вышла замуж за В.А. Петровского, который был академиком в Ленинградской сельскохозяйственной академии.

Про жизнь Ольги Евгеньевны Бабицкой в этот период известно меньше. Сохранился только её «военный билет лица начальствующего состава запаса РККА». То есть обе сестры ещё до начала Великой Отечественной войны стали офицерами. Ольга Евгеньевна тоже успела выйти замуж, но произошла семейная трагедия: супруга Ольги в 1937 году арестовали, и больше она его не видела.

Белые халаты поверх шинелей

Во время войны сёстрам Бабицким ездить на передовую не пришлось. И в городе хватало работы.

Обе сестры служили в 1015 ЭГ (эвакогоспитале) 60 ФОП Ленинградского фронта. Зима 1941–1942 года была суровой. Транспорт остановился, и Екатерине Евгеньевне приходилось каждый день по морозу ходить на работу, а это занимало около часа. Она шла вдоль огромных сугробов, которые были выше человеческого роста. Сугробы в любой момент могли обрушиться и завалить любого прохожего. И, как вспоминала потом Екатерина Евгеньевна, зимой 1941 года стенки сугробов укреплялись человеческими останками.

Голодать сёстрам в блокаду не пришлось. Партийное руководство постаралось, чтобы специалисты по военной медицине получали хороший паёк. Но это был всё равно самый напряжённый период в их жизни. Город часто обстреливали, женщины-врачи под обстрелами делали операции, которые ни в коем случае нельзя было прерывать. Екатерина и Ольга Бабицкие сами оперировали, ампутировали, боролись с заражением крови, а также занимались обеспечением госпиталя медикаментами и продовольствием. Например, Екатерина Евгеньевна была назначена на должность начальника 6-го хирургического госпиталя.

Вот я держу в руках фотографию. На ней – пациент, который прибыл в госпиталь. Он получил ранение в голову, да так неудачно, что осколок лобной кости опустился и закрыл глаз. Сделать ему операцию на лице значило – вернуть зрение. Много раз приходилось восстанавливать носы защитникам Отечества. Иначе они не могли бы полноценно дышать. Для этого делался разрез кожи на лбу, или надрез на сгибовой поверхности плеча. И из этого лоскута кожи чуткие женские руки мастерили новый нос. А известный хирург А.А. Лимберг, в 1943 году предложил использовать для восстановления нижней челюсти расщеплённый отрезок ребра. Этот метод получил широкое распространение в челюстно-лицевой хирургии. Вообще, вы, наверное, удивитесь, но в голодное время при свете лучин в Ленинграде медики писали научные работы. И зачитывали эти работы на медицинских конференциях, которые проходили, можно сказать, под обстрелами.

А в это время заново «сшитые» врачами солдаты возвращались на фронт. Случалось сёстрам и письма получать – трогательные, исполненные благодарности. Вот, например, какой отрывок я прочитала в газете «На страже Родины»: «С первых дней войны Екатерина Евгеньевна и Ольга Евгеньевна трудились в одном из самых крупных военных госпиталей Ленинграда… Нельзя без волнения читать письма, которые они получали… В одном из них есть такие строки: «Разрешите вам передать привет от семьи красноармейца, которого вы лечите, – Дмитрия Матвеевича. От его родителей – Бакаевых и от Юры, Лены и Вани. Сын был накануне гибели, но вы вернули здоровье, сын опять может пойти на фронт и бить фашистов до конца. Затем просим вас к нам в гости, насколько вы можете и когда у вас есть возможность. Посмотрите на колхозную жизнь, колхозные поля, как обрабатываются они стальными конями». Это письмо пришло в блокированный Ленинград из далёкого села Смородина Неткачевского района Сталинградской области».

А вот ещё один интересный документ. Из наградного листа Ольги Евгеньевны Бабицкой: «Весьма опытный специалист челюстно-лицевой хирургии. Лично ею было проведено 560 сложнейших челюстно-лицевых операций. Будучи прекрасным начальником отделения, чётко следит за точной и своевременной выпиской раненых из отделения в часть, добиваясь выписки в строй 70%. Внедрением новейших хирургических методов лечения снизила смертность на 1,2 %. Чуткий, отзывчивый, внимательный врач». А в наградном листе Екатерине Евгеньевны написано, что она произвела 650 сложнейших операций.

Сёстры начали войну в звании капитанов, а закончили ее майорами.

Всё остаётся людям

Война многому научила советских врачей. После войны они решили обобщить свой опыт.

Сотрудниками Военно-медицинской академии выпущено 35 томов издания «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945». Среди этих 35 томов важное место занял изложенный в VI томе коллективный труд «Огнестрельные ранения и повреждения лица и челюстей». В создании этого произведения участвовали обе сестры.

Они много писали. Число научных медицинских статей у каждой из них переваливает за 40. Например, вот названия нескольких статей, написанных Екатериной Евгеньевной: «Одновременные переломы верхней и нижней челюсти», «Открытый прикус верхней челюсти и его лечение», «Хирургическое лечение хронических заболеваний зубов». Екатерина Евгеньевна Бабицкая защитила диссертацию на тему «Слюнные свищи после огнестрельных ранений». Впоследствии стала доктором наук. Ольга Евгеньевна получила звание кандидата наук. Екатерина Евгеньевна начала работать в Ленинградском институте усовершенствования врачей, а Ольга Евгеньевна – в стоматологическом институте. Конечно, теперь уже на операционный стол ложились не раненые солдаты, а обычные люди, получившие нечаянную травму. Среди них – много женщин, которым надо было поправить изуродованное лицо. А если подвести общие итоги, то за свою жизнь обе сестры сделали около 2 000 операций. Это – 2 000 спасённых человек. Клиническая, преподавательская, научно-исследовательская работа целиком захватила сестёр-хирургов. Они часто бывали премированы советским правительством.

Опыт, накопленный врачами во время войны, стал базой для изучения в современных военных высших заведениях. Этот опыт использовали наши медики на Афганской войне, в Чеченском вооружённом конфликте. Используют его и в наши дни.

В заключение следует сказать, что доктор наук Екатерина Евгеньевна Бабицкая, прошедшая три войны, дожила до 92 лет и умерла в 1986 году. Дата смерти Ольги Евгеньевны, к сожалению, неизвестна. Вот такую интересную историю рассказал нам их внучатый племянник Владимир Бабицкий. Просим вас, если у вас были родственники – военные врачи Великой Отечественной войны, сообщайте ваши истории в газету «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Владимира БАБИЦКОГО