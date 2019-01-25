Памятные мероприятия, посвященные 75­-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдут в ряде стран СНГ. Кроме того, планируется, что в Петербург приедут ветераны из Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.

Гости возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетят парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона на Дворцовой площади и посмотрят концерт в БКЗ «Октябрьский», посвященный 75-­летию освобождения Ленинграда.

– Массовая эвакуация – отдельная история блокадного Ленинграда, история единения народов СССР, незыблемости дружбы, – считают сегодня многие жители стран СНГ. – Сколько людей нашли кров в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Грузии, Армении и других странах бывшего постсоветского пространства. Баржи с истощенными и чудом вывезенными по Ладоге жителями блокадного города отправлялись в более безопасные республики. Так, в Узбекистан были эвакуированы Анна Ахматова, Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Корней Чуковский, Мариэтта Шагинян, Борис Лавренев, Илья Эренбург, Борис Горбатов и многие другие знаменитости. Людей из осажденного города принимала вся страна.

– Сегодня, в рамках акции #ПомнимблокадуЛенинграда #Детиблокады, студенты­волонтеры Поискового движения «Наша Победа» в Кыргызстане собирают видеовоспоминания детей блокады, которые осиротели и были эвакуированы в детские дома республики, – рассказывает координатор движения Светлана Лаптева. – Благодаря инициативе авторы роликов побывают в школах и проведут для ребят уроки памяти, на которых предполагается продемонстрировать отснятый материал. Послушав истории блокадников, дети представят рисунки, посвященные воспоминаниям жителей блокадного города. 24–25 января ученики гимназии города Бишкека отправятся на Вахту Победы в село Курменты Иссык-Кульской области, в детский дом, где жила простая киргизская крестьянка Токтогон Алтыбасарова.

Как отмечает Светлана Лаптева, во время Великой Отечественной войны 16-­летняя Токтогон – Тоня-эже из киргизского села Курменты – стала названой мамой для 160 детей-блокадников. В родной Киргизии ее давно прозвали женщиной-легендой. Ребятишки ласково величали худенькую и бойкую девушку – Тонечкой. А она их опекала и выхаживала. После войны некоторые воспитанники Токтогон вернулись в Санкт-Петербург, другие навсегда остались в Кыргызстане. Всего в Киргизию было эвакуировано 3,5 тыс. детей.

– На митинге-реквиеме в Бишкеке, который пройдет 28 января, выступят посол России в Киргизии Андрей Андреевич Крутько, заместитель руководителя Республиканского совета ветеранов Калыс Джумабаев, руководитель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Анна Алексеевна Кутанова, – информирует Светлана Лаптева. – По окончании планируется провести акцию «Свеча Памяти». Недавно председатель общественного объединения «Киргизское общество блокадников Ленинграда» Анна Кутанова награждена орденом Данк (Славы). Награду блокаднице вручил Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

– Наша деятельность направлена на укрепление мира и согласия в Киргизии, на воспитание молодежи, чтобы новое поколение не забывало о героизме своих предков, о войне и о мужестве, – говорит коренная ленинградка Анна Кутанова, которая, встретив свою вторую половинку – киргизского паренька Асанбека в институте, навсегда переехала во Фрунзе (Бишкек). – Хочется, чтобы был мир и согласие в нашем доме. Мы чтим даты, связанные с блокадой, и организовываем мероприятия.

А вот в Армению из Ленинграда было эвакуировано всего 200 детей, из которых потом половина вернулась в город на Неве, остальные остались жить в Ереване. По последним данным, в республике сейчас не более трех десятков бывших ленинградцев. Четыре года назад в столице республики открылся памятник детям блокадного города. Этот скромный монумент высотой четыре метра – словно островок тишины в суете центральной части города. Сегодня скульптура привлекает внимание многочисленных туристов.

«Данное событие имеет большое значение для города», – выступая на торжественном открытии, отметил бывший мэр г. Еревана Тарон Маргарян. Тогда на мероприятие прилетел и экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который отметил, что некоторые переселенцы обрели в Армении свою вторую родину.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН