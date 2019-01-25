Учебе – время, потехе – час

Сегодня в России отмечается День студенчества или Татьянин день. Накануне корреспондент «Всеволожских вестей» побывал в одном из ведущих профессиональных образовательных учреждений района – Всеволожском агропромышленном техникуме. Здесь студенческая жизнь учащихся полна ярких событий и интересных мероприятий. Они не только грызут гранит науки, пытаясь назубок выучить самые трудные предметы, но и участвуют во внеурочной деятельности. Ребята играют в КВН, танцуют, поют, осваивают сценическое мастерство, участвуют в спортивных мероприятиях.

Сейчас студенты не только готовятся к предстоящему празднику – Дню студенчества, но и полностью погружены в учебу. Одним из организаторов всех мероприятий, которые проводят в альма-матер, стала педагог дополнительного образования Валентина Анетько. Сейчас она вместе со студентами готовится к торжеству, посвященному 75-­летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

– Наш постоянный творческий коллектив – примерно тридцать ребят, преимущественно учащиеся четвертого курса, – отмечает Валентина Анетько. – Многие наши воспитанники становятся лауреатами престижных областных и всероссийских премий. В техникуме функционируют кружки и студии вокального, хорового пения, сценической подготовки, проходят литературные вечера. В этом году для ребят открылась танцевальная студия. Всего у нас восемь кружков и секций. Наши ученики очень талантливые ребята! К примеру, студент Петр Щербаков недавно стал лауреатом международного вокального конкурса.

– Успех во многом зависит от подготовленности, квалификации, знаний, которые мы должны сначала приобрести, – рассказывает председатель студенческого комитета третьекурсница Ксения Потахова. – За три года благодаря прекрасным педагогам и высокому качеству образования я осваиваю навыки новой и востребованной профессии. Здесь у меня появилось много друзей. В техникуме учатся дружные, веселые и общительные ребята. Студенческий совет нашего учебного заведения проводит разные интересные мероприятия, которые пользуются популярностью, помогает администрации. Мы также принимаем активное участие в разных выездных конкурсах и соревнованиях.

– Поступил в техникум для того, чтобы поскорее пойти работать, – откровенно рассказывает студент факультета электрификации и автоматизации сельского хозяйства Станислав Гамаль, активно участвующий в спортивных мероприятиях альма-матер. – Жизнь после школы совершенно другая, взрослая. Собираюсь после учебы не только работать, но и заочно получить высшее образование по своей специальности. В планах – изобрести что-то особенное, новое, что пока не придумал никто. Как говорят, плох тот электрик, который не хочет стать Эйнштейном. Так что я собираюсь сделать какое-нибудь открытие или выдвинуть уникальную гипотезу!

Кстати, еще недавно Всеволожским центром занятости был проведен любопытный анализ проблем на рынке труда и в области высшего профобразования. Выявилась такая картина: оказывается, выпускники вузов зарабатывают ненамного больше, чем окончившие… техникумы.

– Я учусь на факультете экономики и бухгалтерского учета, – говорит Мария Григорьева. – Мне очень хочется получить высшее образование, а потом вернуться в свой родной техникум. Знаете, быть студентом легко, если слушать педагогов, а не сидеть в мобильном телефоне. У нас интересная жизнь, в которой больше ответственности и самостоятельности, этого так не хватало в школе!

– Сегодня студенты техникума охотно играют в КВН, – информирует заведующий заочным отделением техникума, педагог информатики Егор Кашаев. – Ребята постарше объединились в команду «Гагарин», а помоложе – в «Треники-вареники». В День студента наши «старшаки» поедут на состязание в Санкт-Петербург на Шишкинскую лигу КВН, дивизион «Б». Кроме того, сейчас вовсю идет подготовка к апрельскому районному конкурсу. Наши ребята дважды становились чемпионами города Всеволожска и занимали второе место на областном конкурсе.

– Раз в месяц мы собираемся и обсуждаем все важные вопросы, интересующие студентов, – подчёркивает педагог, куратор студенческого самоуправления Елена Юсковец. – В прошлую пятницу решался вопрос празднования Дня студента, где пытались определиться с кандидатурами на конкурс Мисс и Мистер студенчество. Цель нашего самоуправления – сподвигнуть молодежь на саморазвитие, общение, самореализацию, сплоченность. Наша задача – объять движением как можно больше студентов.

– Студенты принимают активное участие в таких важных мероприятиях, как День Конституции или День присоединения Крыма к России, которые проходят не в классах, а в великолепно отремонтированном актовом зале, где установлен новый проектор, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе, выпускница Дальневосточного государственного технического университета Оксана Павлова. – Это придает больше торжественности и важности событию. Самых лучших учащихся мы премируем материально, что стимулирует на хорошую учебу. Думаю, воспитание молодежи зависит от педагогов. К ребятам нужен особый подход. И еще, детей надо любить. Если мы будем искать одни недостатки, а не достоинства, тогда все будет плохо. Когда хвалишь ребенка и подбадриваешь учащихся, видишь, как глаза горят, и на душе сразу становится тепло.

– Сегодня наряду с учебным процессом полным ходом идут ремонтные работы, – рассказывает директор Всеволожского агропромышленного техникума Олег Торжков. – За последние годы у нас произошли колоссальные изменения. Были отремонтированы фойе, актовый зал, заменены окна, полы, потолки, появилось новое электроосвещение, приобретено звуковое оборудование для сцены. Ребята должны учиться в новых мастерских и осваивать азы профессии на современном оборудовании. Впереди ремонт гаража, строительство ангара для сельхозтехники.

По словам Олега Торжкова, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил амбициозную задачу: в течение трех лет вывести техникум на европейский уровень. «Сегодня мы делаем все для того, чтобы выполнить наказ главы 47­-го региона», – отрапортовал директор.

– Мы достойно выживаем в условиях жесточайшего противостояния, – отмечает Олег Торжков. – Наша задача – составить конкуренцию аналогичным учебным заведениям Санкт-Петербурга. Нужно, чтобы учащиеся наших школ оставались во Всеволожском районе. Подростку надо знать, независимо от места обучения, что при желании он может получить высококлассное образование. Сегодня для того чтобы трудоустроить учеников, мы сотрудничаем с предприятиями района, где наши ребята проходят практику. Многие заинтересованы в дальнейшем привлечении учащихся к себе на работу. В последнее время все больше ребят идут к нам учиться. Такого не было никогда. Думаю, ребята понимают, что мы предлагаем широкий профиль востребованных специальностей. Подготовка рабочих кадров – инвестиции в будущее экономики. В этот День студенчества «Всеволожские вести» поздравляют всех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска, открытий. Радости вам, студенты и педагоги, надежды и счастья!

Ирэн ОВСЕПЯН

На фото Антона ЛЯПИНА из архива – празднование 95-летия техникума