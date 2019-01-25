Зима вмешалась в планы ленинградских энергетиков

На следующей неделе Ленинградская областная электросетевая компания отменила из-за устойчивых морозов запланированные ремонтные работы.

Ранее энергетики намеревались провести работы, связанные с временным отключением электроэнергии по 50 адресам. Однако крепкие январские морозы заставили их пересмотреть планы и перенести работы на более поздние сроки.

По словам заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению ЛОЭСК Юрия Борисова, в случае возникновения неотложных аварийно-восстановительных работ для запитывания потребителей будут задействованы дизель-генераторы.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива