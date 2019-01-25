В Новосергиевке обнаружили футбольное поле мусора

Несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов площадью около 4 тысяч квадратных метров выявили и ликвидировали в деревне Новосергиевка Всеволожского района.

После проверки комитета государственного экологического надзора Ленинградской области собственникам захламленных участков, на которых складировался разномастный мусор, пришлось вывезти на лицензированный полигон порядка 8000 кубометров коммунальных и строительных отходов. Объем свалки поразил инспекторов – специалисты комитета сравнили ее по размеру с футбольным полем. При этом толщина слоя отходов достигала 4 метров.

Судя по всему, свалка образовалась в деревне не случайно. Комитетом установлено, что прием и размещение мусора здесь производилось под покровом ночи. Предприимчивых собственников земельных участков, на которых копился мусор, подвела неосторожность – в конце прошлого года на свалке произошел сильный пожар, который привлек внимание к их сомнительной деятельности.

Фото пресс-службы комитета государственного экологического надзора Ленинградской области