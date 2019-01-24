В Морозовке открылось инфекционное отделение

Сегодня, 23 января, в поселке имени Морозова открылось инфекционное отделение Всеволожской КМБ для взрослых и детей.

Отдельно стоящее здание на территории Морозовской больницы было полностью отремонтировано и модернизировано. Председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, приехавший на открытие, отметил, что Всеволожский район стал первым в области, кто вступил в программу модернизации инфекционных отделений:

– У Всеволожского района огромные перспективы, и для нас это масса работы, но, поверьте, работа очень приятная. Я не сомневаюсь, что ваше отделение будет примером для коллег из других районов.

Заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько рассказала, что в этом году из бюджета Ленинградской области будут выделены средства на ремонт первого этажа и приемного отделения Морозовской больницы. А главный врач Всеволожской клинической межрайонной больницы Константин Шипачев добавил, что также будет закончен ремонт фасада здания и благоустроена территория вокруг больницы.

Открывшееся после капитального ремонта инфекционное отделение для поселка имени Морозова стало вторым. Его вместимость составит 25 коек. В уже существующем инфекционном отделении на 30 мест, которое было капитально отремонтировано и открыто в 2015 году, будут лечить только детей.

Фото пресс-службы администрации ВМР