Александр Дрозденко: На первом заседании штаба достройки проблемных объектов я выступал как судья на ринге

К достройке проблемных корпусов 6.1 и 6.6 ЖК «Радужный» планируется подключить строительную компанию «Гарант». Об этом, отвечая на вопрос дольщиков в ходе прямого эфира на телестудии во Всеволожске, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Договор с компанией «Гарант» о достройке корпусов 6.1 и 6.6 ЖК «Радужный» пока не оформлен, так как есть ряд спорных моментов, – проинформировал губернатор. – Однако в ближайшее время надеюсь, удастся расставить все точки над i и жильцы справят долгожданное новоселье. Но надо понять, что ввод в эксплуатацию проблемных новостроек не только прерогатива губернатора.

По словам Александра Дрозденко, распутать сложный клубок не так просто, особенно тогда, когда нет согласия между строительной компанией «Гластройкомплекс», ранее возводящей ЖК «Радужный» и находящейся в стадии банкротства, и арбитражным управляющим.

– Из-за этого на первом заседании штаба достройки проблемных объектов я выступал как судья на ринге, – подчеркнул глава 47-го региона. – Дело может сдвинуться с мертвой точки благодаря передаче земельного надела «Главстройкомплекса» в 12,5 га в Новом Девяткино. Это может стать «хорошей морковкой» для того, чтобы заманить к завершению строительства проблемных домов новых инвесторов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА из архива