Школа искусств принимала гостей в новом концертном зале

К приезду губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который 23 января побывал с деловым визитом во Всеволожском районе, было приурочено открытие после реконструкции концертного зала в Детской школе искусств им. М. И. Глинки.

Организаторы подготовили концертную программу, в которой приняли участие коллективы школы.

– Сегодня состоялось хорошее событие, практически новоселье Школы искусств им. Глинки. Она давно чувствовала себя тесновато, ведь школа делила здание с комитетом по социальным вопросам. Между тем школа самая большая в области – более 1200 учащихся, и очень хорошая. По итогам 2018 года в профессиональном областном конкурсе «Звезда культуры» она заняла первое место. Конкуренция была очень большая, но главную премию завоевала всеволожская школа, – отметил глава региона. – Ни одна школа искусств, имея в составе и танцевальные, и музыкальные, и художественные классы, не может существовать без зала, где бы дети репетировали и могли показать свои достижения на радость педагогам и родителям.

Реконструкция концертного зала осуществлялась на средства из бюджета Всеволожского района. Только на проектные работы было выделено 12 млн рублей. Ход работ постоянно лично контролировался главой администрации района. Зал после ремонта изменился неузнаваемо: была расширена и оснащена специальным покрытием сцена, появились балкон для звукооператора и запасная входная дверь. Поменялась акустика помещения за счет использования современного оборудования, была смонтирована новая система отопления. Зал стал красивым и светлым, предусмотрено сразу несколько способов освещения.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА