Открытие Дома авиаторов во Всеволожске запланировано на начало мая

Музей авиаторов во Всеволожске откроется для посетителей в мае нынешнего года.

Первый этаж музея уже полностью оборудован и укомплектован, сейчас ведутся работы на втором этаже. Об этом проинформировали сегодня, 23 января, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в ходе его рабочей поездки во Всеволожский район. Главе 47-го региона показали экспозицию.

– Идея проекта появилась после поручения Президента России Владимира Путина привести в порядок памятники на Дороге жизни, – рассказал губернатор. – Администрацией региона была проделана большая работа по реставрации и восстановлению мемориалов. Но, как потом выяснилось, без внимания остался один интересный объект. Оказалось, это старая сыроварня барона Фредерикса, где во время Великой Отечественной войны находился Дом авиаторов. Так возникла идея восстановить здание. Предполагалось, что здесь будет статичная выставка-экспозиция, но потом было принято решение построить музейный комплекс для привлечения молодежи.

– Финальной точкой нашей реставрации станет установка памятника авиаторам, макета самолета и создание небольшой парковой зоны, – подчеркнул глава региона. – На создание музея было потрачено около 400 млн рублей.

– В войну, с 1941 по 1943 год, на нынешнем месте музея находились казармы первого минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота, – рассказал научный сотрудник музея Александр Войцеховский. – Летчики именно этого авиаполка под командованием Евгения Преображенского еще в самом начале войны осуществили первый авианалет на Берлин. Осенью авиаполк перебазировался во Всеволожск. Сегодня в экспозиции музея числятся макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной экипировке, интерактивные карты боевых действий, элементы военного быта. Посетители смогут побывать в интерактивной кабине самолета и совершить полет над Дорогой жизни, услышать голоса защитников неба, совершить воздушный бой через мобильное приложение.

Отметим, что в интерактивной картотеке собраны биографические данные обо всех летчиках и членах экипажа, защищавших Дорогу жизни и поддерживающих войска Ленинградского фронта. В планах – создание интерактивной инсталляции, куда будут включены имена всех летчиков Великой Отечественной войны.

По словам Александра Войцеховского, благодаря современным интерактивным площадкам музей станет излюбленным местом молодежи, а после его открытия во Всеволожске появится место, где о подвиге авиаторов будут помнить постоянно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА