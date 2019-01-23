Ключи от нового детского сада в Кудрово вручили детям

Торжественное мероприятие, посвященное вручению символичного ключа воспитанникам детсада в Кудрово, состоялось сегодня, 23 января, в ходе визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест и оборудовано современными технологиями. Отметим, что в детсаду внедрена новая система управления.

– Сегодня Ленинградская область переходит на новые стандарты в системе управления, – проинформировал глава региона. – Теперь детсады и школы станут одним юридическим лицом. Такой структурой будет руководить один человек. Думаю, что благодаря этому управлять учреждениями станет легче. Хочу отметить также: если раньше в детсады записывали детей от трех лет, то теперь принимают ребятишек уже с двух лет, наша сверхзадача – открыть ясельные группы от 1,5 лет. Отмечу, что все детские сады отлично оборудованы.

По словам губернатора, интерактивные доски, мультимедийные системы, красивые игрушки находятся «на должном уровне».

– Действительно, та высокая планка, которую мы взяли в оснащении детсадов, требует дополнительного финансирования, – проинформировал губернатор. – Поэтому мы вместе с районами стараемся решить этот вопрос. Не менее важная проблема – содержание детсадов. Ежегодно расходы на нужды составляют более одного миллиарда рублей. Но мы готовы выделять средства, так как этот год оказался профицитным. Нам удалось сэкономить около 14 млрд руб. Поэтому все обязательства будут выполнены.

Губернатор также отметил, что последний год оказался переломным в отношениях с застройщиками, которые «теперь строят и сразу передают на баланс района социальные объекты, а потом, по мере финансирования, получают деньги из бюджета».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА