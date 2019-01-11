С начала января с улиц и дорог Всеволожска вывезли около 6 тысяч кубометров снега

Всеволожск продолжает засыпать снегом, поэтому работы по уборке города ведутся в усиленном режиме. С начала года во Всеволожске вывезено уже около 6 тысяч кубометров снега.

На территории Всеволожска подрядная организация ООО «Леноблстрой» очищает от снега дороги, автостоянки и площади, сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района.

Тротуары, пешеходные дорожки и автобусные остановки убирает Всеволожская муниципальная управляющая компания. Техника начинает работать уже в 4 утра и убирает снег в течение дня.